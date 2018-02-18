Полиция расследует погромы в центре Киева
Источник: Корреспондент.net
Правоохранители проводят доследственную проверку по факту событий на столичном Подоле, где представители националистических организаций повредили здание банка, Российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финучреждения. Об этом сообщили в полиции Киева вечером в воскресенье, 18 февраля.
Пострадавших и задержанных по итогам акции нет. Факт происшествия зарегистрирован.
В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире заявила, что уголовное производство будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений, которые были повреждены.
"Нести ответственность - при наличии заявления представителей учреждений - будет человек, который является организатором этой акции. Под организатором имеется в виду тот, кто подавал заявку на проведение мероприятия в КГГА", - отметила Блищик.