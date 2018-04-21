Полиция в ФРГ конфисковала запрещенную символику на фестивале неонацистов

Источник: DW

Полиция небольшого города Острица (федеральная земля Саксония), находящегося на немецко-польской границе, в субботу, 21 апреля, вмешалась в ход официально согласованного фестиваля неонацистов "Щит и меч", который проходил на частной территории. В мероприятии принимали участие до 1500 человек.

Во второй половине дня полиция сняла баннеры и заставила участников снять футболки с надписью "Служба безопасности арийского братства", на которых также были напечатаны и другие правоэкстремистские символы. Прокуратура города Гёрлица усмотрела состав преступления в использовании знаков "противоречащих конституции" организаций и добилась постановления районного суда об их конфискации.

Одновременно с этим в Острице проходила акция протеста "Праздник мира в Острице", направленная против фестиваля экстремистов. Ожидаемых столкновений участников двух мероприятий не произошло, в том числе благодаря большому контингенту полиции.