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29.10.2017

Полиция: Воинскую часть никто не захватывал

Источник: КорреспонденТ.net

Полиция Одесской области отрицает заявление ВСУ о захвате воинской части под Одессой. По словам правоохранителей, на место приехали обычные строители и начали работы возле территории базы, а не на ней, сообщил советник главы областной Нацполиции Руслан Форостяк.

"Я хочу опровергнуть информацию, распространенную пресс-службой. Действительно, дежурная часть получила сообщение по поводу указанных действий. Полицейские выехали на место и обнаружили, что, во-первых, строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления", – заявил он.

При этом никаких титушек обнаружено не было.

"Обследовав камеры и изучив материалы, мы выяснили, что это не титушки или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники. Обычный строительный процесс без насилия и титушек. Мне известно, что конфликт идет давно, и основанием есть то, что земли, которые находятся за пределом ограждения воинской части, интересуют как военных, так и разных дельцов. Мне известно, что городской совет выделил часть этой земли под строительство гипермаркета", - заявил Форостяк.

Также Форостяк добавил, что имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле является строительным мусором. Никакого производства полиция не открывала.

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