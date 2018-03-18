Полиция задержала двух активистов за демонтаж конструкций на Майдане Незалежности
Источник: Українські новини
Полиция задержала 2 активистов из-за демонтажа протестующими металлических конструкций на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"По словам начальника полиции Киева, все эти действия правоохранители должным образом зафиксировали. Двух активных участников доставили в управление полиции", - сказано в нем.
Отмечается, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений общественного порядка.
В то же время правоохранители проводят проверку по факту самовольного демонтажа протестующими конструкций с украинской символикой на Майдане Незалежности.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.
Акция проходила с 12:00 и до 14:20.
Митинг прошел без конфликтов, однако в ходе акции активисты зажгли несколько дымовых шашек и разобрали металлические конструкции, установленные на Майдане.