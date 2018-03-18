Полиция задержала двух активистов за демонтаж конструкций на Майдане Незалежности

Источник: Українські новини

Полиция задержала 2 активистов из-за демонтажа протестующими металлических конструкций на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"По словам начальника полиции Киева, все эти действия правоохранители должным образом зафиксировали. Двух активных участников доставили в управление полиции", - сказано в нем.

Отмечается, что акция в центре Киева прошла без грубых нарушений общественного порядка.

В то же время правоохранители проводят проверку по факту самовольного демонтажа протестующими конструкций с украинской символикой на Майдане Незалежности.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.