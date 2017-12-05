Полиция задержала и отпустила 9 человек, блокировавших автомобиль с Саакашвили

Источник: 112.ua

Полиция Киева задержала и уже отпустила 9 человек, которые сегодня блокировали микроавтобус правоохранителей, в котором пытались увезти задержанного экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"Девять человек были доставлены в райуправление, большинство из них уже отпущены", - заявила Блищик.

Как сообщалось, 5 декабря Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако это не удалось сделать из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика.

В результате протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле. После этого тот отправился под здание Верховной Рады с требованием "импичмента" президента.