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08.01.2018

Полиция задержала подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской

Источник: 112.ua

Правоохранители задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом 8 января сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы подтверждаем, что объективно подозреваемый в совершении убийства Ирины Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции", – отметил в комментарии советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Подозреваемый, по словам Шкиряка, находится под стражей, суд изберет ему меру пресечения.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что в течение последних восьми дней правоохранители собирали и анализировали все материалы, что и позволило задержать подозреваемого.

Он подчеркнул, что правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения – от станции метро "Героев Днепра" до поселка Демидов в Киевской обл. Кроме того, правоохранители установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17:00 до 18:00 двигались по указанному маршруту. Полицейские провели поквартирные и подомовые обходы, опросив более тысячи жителей с. Демидов.

Он добавил, что сейчас продолжаются активные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с Ноздровской. Таким образом, правоохранители смогут получить дополнительную доказательную базу в этом деле. Кроме того, в уголовном производстве по факту убийства юриста назначено значительное количество криминалистических экспертиз. Результаты наиболее необходимых из них планируют получить уже в ближайшее время.

"Работа продолжается, сейчас проводятся первые следственные действия с подозреваемым", – отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Заместитель главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад отметил, что сейчас проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.

"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов – для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отследить ее движение, нахождение в определенном месте, доведение мотивов и механизма совершения данного преступления", – отметил Невгад.

Он также добавил, что проверка полученной информации в ходе следственных действий позволит быть уверенным в том, что задержано именно лицо, виновное в совершении убийства, а также доказать его вину в этом.

В свою очередь заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что, по его информации, убийцей Ноздровской "оказался близкий родственник преступника, который сбил на автомобиле ее сестру и потом, благодаря настойчивости Ирины, приговорен к уголовному наказанию" .

"Как мне рассказали, подозреваемый признался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в последние дни. Полицейские работали без выходных", - написал он.

Напомним, юрист Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января, ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года его приговорили к 7 годам заключения. Его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

2 января в Киеве состоялась акция протеста под зданием областного управления Нацполиции в связи с убийством Ноздровской. Протестующие требовали провести объективное расследование преступления и отправить в отставку руководителя ГУ НП в Киевской области Дмитрия Ценова.

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