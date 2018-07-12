12.07.2018
Полиция задержала протестующего под Радой
Источник: Корреспондент.net
Сотрудники Национальной полиции в четверг, 12 июля, задержали мужчину, который пытался ударить народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Так, группа лиц провоцировала драку у здания Верховной Рады. Один из них пытался ударить народного депутата.
Правоохранители доставили правонарушителя в территориальное управление полиции для дачи объяснений.
Следователями начато уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
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