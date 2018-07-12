Полиция задержала протестующего под Радой

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники Национальной полиции в четверг, 12 июля, задержали мужчину, который пытался ударить народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, группа лиц провоцировала драку у здания Верховной Рады. Один из них пытался ударить народного депутата.

Правоохранители доставили правонарушителя в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Следователями начато уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.