Полигон Широкий лан готов на 80% - Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко поставил задачу ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса полигона Широкий лан в Николаевской области осенью этого года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 23 мая.

Порошенко посетил полигон и ознакомился с ходом строительных работ в рамках рабочей поездки в Николаевскую область. По его словам, за год здесь построено 11 казарм, каждая из которых может принять две роты.

Порошенко считает, что далеко не все страны НАТО имеют такие условия для военнослужащих, какие создаются на полигоне Широкий лан.

"Это совершенно новые подходы, поскольку одновременно строится большая столовая, решен вопрос тепло-, энерго-, водоснабжения. Военнослужащий на полигоне сможет принять душ, постирать обмундирование, будут обеспечены все необходимые бытовые условия", - сказал президент.

"Это совершенно новые подходы, поскольку одновременно строится большая столовая, решен вопрос тепло-, энерго-, водоснабжения. Военнослужащий на полигоне сможет принять душ, постирать обмундирование, будут обеспечены все необходимые бытовые условия", - сказал президент.