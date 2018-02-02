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02.02.2018

​Названы причины присвоения оккупантами завода Порошенко в Крыму

Источник: Апостроф

Передача принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко морского завода в аннексированном Крыму из коммунальной в "государственную" собственность направлена на интеграцию завода в структуру российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и сокращение финансовых отчислений в городской бюджет Севастополя.

"Передача Севастопольского морского завода в собственность России – это всего лишь эпизод в целенаправленной политике, которую Россия проводит в отношении предприятий Военно-промышленного комплекса в Крыму", – сказал эксперт.

Он напомнил, что в 2014 году все предприятия военно-промышленного комплекса на полуострове были захвачены оккупантами, а затем "национализированы", то есть записаны в собственность "субъектов РФ" – Крыма и Севастополя.

После того, как оккупанты решили размещать на крымских заводах российские военные заказы, имущественные комплексы этих предприятий стали передавать в структуры предприятий, концернов и объединений российского ВПК, в частности, на правах аренды.

"На сегодняшний день практически все предприятия ВПК, расположенные на территории оккупированного Крыма, либо переданы в государственную собственность РФ, либо включены на каких-то других правах в оборонные структуры России", – отметил эксперт.

"Завершается интеграция крымских предприятий военно-промышленного комплекса в структуру ВПК РФ. Понятно, что российская "оборонка" не будет длиться своими заказами с бюджетом города Севастополя. И для того, чтобы размещать оборонные заказы и управлять ими, необходимо включение (завода – ред.) в структуру соответствующих российских судостроительных концернов", – добавил Андрей Клименко.

"После этого (завершения передачи – ред.) мы увидим новые оборонные заказы на Севастопольском заводе", – резюмировал эксперт.

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