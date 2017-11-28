Политики Каталонии согласились с властью Мадрида в регионе, но будут отстаивать право на автономию

Источник: Українські новини

Арестованный экс-вице-президент женералитата Каталонии и экс-министры от партии "Республиканские левые Каталонии" направили в Верховный суд Испании письмо, в котором признают власть Мадрида над Каталонией и просят освободить их из-под стражи.

Отмечается, что в письме отстраненный вице-президент женералитата Уриол Жункерас и экс-министры согласились с введением прямого управления Мадрида по статье 155 Конституции.

В то же время политики отметили, что несмотря на признание контроля, они не отказываются от своих политических убеждений, однако будут их защищать "путем диалога и переговоров".

В связи с этим они просят дать им право выйти на свободу до суда.