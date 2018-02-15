Политолог заявляет о росте международного авторитета Тимошенко

Источник: Українські новини

Политолог, основатель корпорации "Гардарика" Константин Матвиенко заявляет о серьезном росте международного авторитета лидера политической партии "Всеукраинское объединение "Батькiвщина" Юлии Тимошенко. Визит Юлии Тимошенко в Соединенные Штаты Америки на прошлой неделе еще раз подтвердил устойчивую тенденцию роста ее международного авторитета.

Об этом сообщает интернет-издание "РБК-Украина", ссылаясь на комментарий Матвиенко на его странице в социальной сети Facebook.

"Высокий уровень проведенных ею встреч в Вашингтоне говорит о том, что именно ее видят ответственным переговорщиком от Украины", - отметил он.

Политолог напомнил, что Тимошенко встретилась со всеми американскими руководителями, которые непосредственно формируют позицию США в отношении Украины, в частности, с Куртом Волкером, Весом Митчелом и другими высокопоставленными должностными лицами.

"Весьма показательна реакция участников Молитвенного завтрака на выступление Юлии Тимошенко – ее стоя приветствовали тысячи духовно-религиозных, общественных и политических лидеров мира", - подчеркнул Матвиенко.

По его убеждению, "такой прием в этом сообществе является свидетельством того, что Юлию Тимошенко не только знают и уважают в мире, но видят ее следующим Президентом Украины".