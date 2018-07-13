Политологи объясняют лидерство Тимошенко в предвыборных рейтингах поднятыми интеллектуальными вопросами

Источник: Українські новини

Политологи считают, что лидерство Юлии Тимошенко среди других кандидатов в Президенты Украины, которое фиксируют все социологические опросы, объясняется тем, что она первая предложила разработать украинцам новый общественный договор, то есть новую Конституцию.

Данное мнение высказали политические эксперты в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "УНИАН".

По словам эксперта Корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко, своей инициативой разработать новую Конституцию лидер "Батьківщини" бросает вызов украинской общественности, интеллектуальном среде и политикам.

"Она первой поставила вопрос о реорганизацию общественных отношений. И общественность и интеллектуальная среда откликнулись на этот вызов, в отличие от других политиков", - отметил он.

Матвиенко объяснил, что новый общественный договор - это понимание того, как должна быть организована жизнь в украинском обществе, а его формальная рамка задаваться Конституцией.

"И здесь возникает вопрос о подготовке новой Конституции, которая зафиксирует наработанные идеи, разработанные на экспертных площадках", - отметил политолог.

Кроме того, он добавил, что избирательная кампания уже не будет просто борьбой политических технологий: "Тимошенко внесла в избирательную кампанию интеллектуальную составляющую".

Со своей стороны политических консультант Михаил Чаплыга также отметил, что Тимошенко стала первым лидером, которая задала новую рамку политической дискуссии: куда мы идем, на каких принципах и ради чего.

"Лидер "Батьківщини" изменила парадигму политического дискурса в Украине и поставила вопрос о принципах и идеалах, на которых украинский народ хотел бы основать свое государство, чтобы не иметь больше дарованную посткоммунистическим парламентом Конституцию. И Тимошенко отказалась от узурпации этого права, она стала модератором этого процесса, отдала эту работу в руки экспертов", - сообщил Чаплыга.

Он также обратил внимание на то, что Тимошенко создает инструменты и возможности, чтобы к работе над новой Конституцией присоединились эксперты и гражданское общество, а затем приняли ее на всенародном референдуме.

"И уже сейчас начались профессиональные дискуссии о новом общественном договоре", - подытожил эксперт.