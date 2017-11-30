Политтехнолог: Собчак - это не программа, это большой микрофон и большой усилитель

Источник: DW

В предвыборном штабе Ксении Собчак Виталий Шкляров отвечает за интернет-направление. Несмотря свой 41 год, Шкляров имеет богатый профессиональный опыт, причем международный - ранее он работал в предвыборных штабах Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса. Его усилиями объясняют и успех в России оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах в сентябре 2017 года. О новой избирательной кампании с политтехнологом беседовал московский корреспондент DW Юрий Решето.

DW: Виталий, в прошлом вы работали на президентских кампаниях в США, в Германии, теперь вы помогаете Ксении Собчак стать президентом России. Чем вам нравится этот кандидат?

Шкляров: Мне будет нравиться любой кандидат, который поставит своей целью улучшение жизни простых людей. В данном случае она такой же кандидат, как и Алексей Навальный, как Григорий Алексеевич Явлинский…

- Но тем не менее вы работаете не с Явлинским и не с Навальным. Значит, Собчак вам больше понравилась. Вы не задумывались о ее прошлом, которое многих смущает?

- Вы знаете, о чем я много задумывался, так это о будущем этой страны. Поэтому неважно, какой было прошлое у Ксении Собчак, давайте говорить о будущем кандидата, о будущем выборов.

- Хорошо, давайте о будущем. Ксения Собчак говорит, что она кандидат "против всех" и, в принципе, не собирается становиться президентом. Зачем тогда вообще баллотироваться?

- В системе, где выборы стали фарсом, вопрос о программах, о каких-то больших целях ставится лишь тогда, когда их можно воплотить. Сколько было хороших идей, сколько у нас НИИ и умных людей, которые могли бы что-то сделать. Но как, если это не работает?

- Ксения Собчак знает, как это сделать?

- Самое главное в здоровой политической системе - это сменяемость власти. Собчак показывает, что проблема не в людях, которые работают точно так же, как и в любой другой стране. И проблема не в Путине отчасти, потому что он тоже что-то делает, хотя он и глава государства, а под ним еще несколько миллионов чиновников на местах, в маленьких деревушках и городах, которые дико неэффективны и разворовывают эту страну.

Поэтому Ксения Собчак - это не программа, это большой микрофон и большой усилитель, чтобы докричаться до как можно большего количества людей: “Хватит, достало!”

- Зачем поддерживать человека, который в принципе не хочет управлять этой страной?

- В данном случае она говорит, что если уже я, человек без политического опыта, иду на выборы, то, ребят, наверное что-то не так. Почему нет других людей, почему Алексей Навальный не может баллотироваться, почему нет сменяемости власти?

- Навальный тоже за сменяемость власти. Почему бы им вместе не тянуть канат в одну сторону?

- Это, прежде всего, вопрос к Навальному и Собчак. Мне кажется, им стоило бы договориться - чем сильнее фланг, тем более открыто и одной стеной стояла бы оппозиция, тем шансы были бы лучше.

- Может быть, потому что Ксения Собчак не совсем самостоятельная, а проект Кремля, как, по крайней мере, думают многие? Ведь она сказала Владимиру Путину о своих планах до того, как она вышла к общественности и озвучила, что становится кандидатом в президенты...

- Я не знаю, сказала она или нет. Даже если сказала, это, во-первых, не говорит о том, что она договорилась с Путиным. А во-вторых, вопрос же не в Путине… Поймите, когда мы говорим о политической системе координат, в которых мы живем, где вообще нету шансов, где людей за то, что они высказывают свое мнение по Крыму, сажают... А в это же время Ксения Анатольевна говорит свое мнение по Крыму и ее не сажают. Что-то же неправда и неправильно, да?

- Ксению Собчак не сажают, потому что она лично знает Путина, потому что их семьи дружили. И потому что у нее, наверное, совсем другая критика действующей власти, чем у того же Навального.

- Коренное отличие между Навальным и Собчак во многих вещах. И что? Вдвоем они идут на выборы. К сожалению, Алексея не допускают. Это большая трагедия, и винить за это Собчак совершенно несправедливо. Это как если бы вы, будучи моим другом, сломали ногу, и я должен был бы вместе с вами с этой гирей лежать, только потому что вы мой друг. Да, сломали, мне очень жаль, но жизнь все равно продолжается и нужно из всех возможностей выбирать наилучшую. Как сказала сама Ксения: "Когда у вас отказали и руки и ноги, и вы больше не можете плыть, то нужно хоть зубами захватиться за эту лодку и плыть далее".

- Собчак и Навальный "за" и "против" одного и того же. Не перетягивает ли она электорат Навального?

- Нет. Это все равно, что утверждать,что когда мы все идем на марш или какой-то протест, тот, кто громче кричит, перетягивает на себя одеяло. Мы все занимаемся одним и тем же, а именно - пытаемся показать несостоятельность государства и проблемы в нем. Алексей работает со своей аудиторией, Ксения - со своей. Было бы еще двадцать таких кандидатов, было бы еще лучше - чем больше эта поляна, тем красивее она бы была.

- Вы верите, что Собчак снимет свою кандидатуру, если Навальный будет допущен к этим выборам?

- Да, я верю.

- Абсолютно точно? Вы с ней говорили на эту тему?

- Знаю ли я Ксению настолько хорошо, что я могу гарантировать это? Нет, мы знакомы три-четыре недели. Уверен ли я в том, что она так сделает? Да, она человек слова и очень порядочный. У меня было достаточно шансов в этом убедиться.

- Я правильно понимаю, что вы хотите повысить рейтинг этих выборов и тем самым повысить их легитимность?

- Неправильно. Мы не хотим повысить легитимность выборов, мы хотим поговорить с максимально огромным количеством людей, провести своеобразный ликбез и показать, что не работает. Многие люди зомбированы телевидением и не понимают банальных вещей. Мы хотим провести кампанию, собрать опыт, донести до людей какие-то свои идеи.

- Как вы конкретно планируете это сделать?

- Конкретно - использовать высокую узнаваемость Собчак, все каналы коммуникации - от интернета и соцсетей до телевизора. Самое главное - донести до людей мысль о том, что на выборы нужно ходить, и даже неважно, за кого вы голосуете. Пускай эти люди выйдут и проголосуют за Путина, ничего страшного.

Чтобы работать с политикой и понимать ее, надо в нее ввязываться. Вот бы завтра те "диванные" демократы, которые любят философствовать в интернете о том, кто лучше, а кто хуже, встали и неделю бы поработали в штабе Собчак, в штабе Явлинского и штабе Навального. Затем пришли на выборы и показали власти, что есть они и их мнение. Вот что важно.

- Невозможно достучаться до всех людей одинаковыми методами. Кто ваша целевая публика?

- Я не представляю никакого идеального гражданина. Моя публика - это вся Российская Федерация. Поймите, проблема политики не в том, что есть хорошие и нехорошие, что есть люди, которые понимают, и есть глупые. Все люди умные и все все понимают. Но политики разучились разговаривать, разучились слышать и слушать. Здесь моя единственная самая крутейшая нанотехнология - это просто поговорить с людьми, объяснить им.(...) А "все равно я ничего не изменю" - это плохо.

- Вы считаете, что Ксения Собчак - эта объединяющая всех фигура, которая поведет за собой людей разных поколений в Красноярске, Иркутске, Омске, Томске?

- Нет. Ксения Собчак - один из многих игроков, один из многих нас миллионов, которые это делают. Вы делаете это на своем уровне, я делаю это на своем уровне. И она делает это по-своему. И миллионы других людей тоже это делают по-своему. Нужно ставить вопрос - как? И в данном случае Ксения Собчак - это один из векторов "как". По-другому? Да, по-другому. Да, женщина. Да, без политического опыта. Ну и что? Вопрос в том, что это все равно нужно делать.

- Вы не исключаете, что то, что сейчас происходит - это игра, правила которой оговорены заранее? Хотя бы потому, что рейтинг Владимира Путина очень высок и он все равно выиграет эти выборы...

- Вы знаете, мы все равно умрем. Стоит ли жить? Конечно стоит. Результат никогда заранее неизвестен.

- Вы сомневаетесь в том, что Путин победит?

- Я не задаю себе вопрос, как это будет. Если я сразу поставлю себя в рамки проигрыша или победы, то по умолчанию буду по-другому работать. В этой стране нужно меньше задаваться вопросом "почему", а просто делать многие вещи, чтобы жизнь становилась лучше.