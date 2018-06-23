Политзаключенный Балух написал письмо Порошенко

Источник: Українські новини

Украинский политзаключенный Владимир Балух 22 июня написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Балух в своем письме рассказал, как 12 июня, когда в РФ отмечали "День России", в симферопольском СИЗО было слышно крики "Слава Украине!".

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день рассии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и не одиночные заключенные пели украинский гимн", - говорится в тексте письма.

Кроме того, Балух предостерег Украину от "зеркального ответа" на агрессию России.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, самая живучая из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. Но больше всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла на благо не бывает", - написал он.

"Искренне надеюсь, что горький опыт истории таки сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства его страны, чтобы не заходить на очередной круг кровавых бань, а остановить агрессора, пусть даже понеся при этом временных финансовых потерь и некоторых бизнес неудобств ... За нами правда, за нами судьба и воля святая! Слава Украине!" - завершил Балух письмо, которое написал президенту 22 июня.