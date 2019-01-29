Половина Бердянска осталась без воды из-за аварии на коллекторе: не работают школы и детские сады

Источник: Українські новини

Половина Бердянска осталась без воды из-за масштабной аварии на коллекторе. По этой причине 29 января не будут работать школы и детские сады в нижней и верхней части Бердянска.

По информации городского отдела образования, не принимают детей все учебные заведения в центре города - школы №1, 2, 16 и 9, гимназия №1 и сады №3, 28 и 41. В Колонии не работают БМЛ, школа №20 и детский сад №35, на Слободке - школа №6, учебные заведения в микрорайоне 8 Марта - школа №4 и садик №27. В нагорной части - школа №3, №5, гимназия №2, ДОУ №20 и 40. Учебные заведения, расположенные на АЗМОЛ, АКЗ-РТС и в районе ул. Северной (школа №11) - работают. Проблем с водоснабжением в этих микрорайонах нет.

В воскресенье, 27 января, в городе произошла авария с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Коллектор выполнен из железобетонных труб и введен в эксплуатацию в 2002 году.

Авария произошла в результате газовой коррозии верхнего свода коллектора. Ночью аварийная служба КП "Бердянскводоканал" начала ремонтные работы по Мелитопольскому шоссе, в районе остановки "Спорткомплекс".

Чтобы устранить повреждения, было принято решение прекратить подачу воды в нагорной части города, "Лисках", центральной части, в микрорайонах "Слободка", "Колония", "Курорт" и "Коса".

Для ликвидации аварии необходимо выполнить ремонт трубопровода протяженностью 159 метров (диаметр - 800 мм). Ремонт усложнен из-за того, что коллектор расположен на глубине 5 метров.

Чтобы обеспечить жителей Бердянска питьевой водой, ее подвозят машины ГСЧС. Всего доставлено 42000 литров воды.