Польша готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну

Источник: 112.ua

Министерство иностранных дел Польши готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну.

Как отмечает издание, ранее министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что публично имена объявляться не будут. Глава МИД сказал, что хочет, чтобы все те, кто находится в списке, узнали об этом на границе.

По неофициальным данным, в этом списке будет находиться и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который уже отреагировал на эту информацию.

"Уже несколько лет являюсь персоной нон-грата в России. Сейчас, говорят, получил запрет въезда в Польшу. Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Порошенко из-за напряженности в украинско-польских отношениях инициировал заседание Комитета президентов двух стран. Такая напряженность возникла после того, как президент Польши призвал украинского коллегу Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В свою очередь в МИД Украины заявили, что в Украине нет политиков с антипольскими взглядами.

Немного ранее Вятрович раскритиковал памятник полякам, погибшим в борьбе с УПА на Волыни и который установили накануне в столице Польши, Варшаве, на могиле Неизвестного солдата.

Кроме этого, ранее Вятровичу поручили провести исторические переговоры с Варшавой. Главной целью визита министра культуры и вице-премьера Петра Глински в Украину была попытка вывести исторические переговоры (в частности, касательно эксгумации польских граждан) на правительственный уровень. Однако после этих переговоров польские политики назвали Вятровича "безответственным лицом с навязчивыми антипольскими идеями".

Польща заявляла, что хочет провести эксгумации польских жертв Второй мировой войны с целью дальнейшего увековечения их памяти. Украинская сторона против этого, и ее согласие зависит от восстановления памятника воинам УПА в Грушовичах, демонтированного в апреле этого года.