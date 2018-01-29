Польша и Израиль договорились о диалоге насчет противоречивого законопроекта об Институте национальной памяти

Источник: 112.ua

Премьер-министры Израиля и Польши Биньямин Нетаньяху и Матеуш Моравецкий договорились о "немедленном" начале диалога с целью решения нынешнего конфликта из-за польского законопроекта об Институте национальной памяти. Об этом сообщили в израильском правительстве.

По данным "Польского радио", на понедельник, 29 января, запланирована встреча руководителя президентского кабинета Польши Кшиштофа Щерского с послом Израиля в Варшаве Анной Азари. Темой встречи должно стать обсуждение работы над законопроектом об Институте национальной памяти.

Отмечается, что члены делегаций должны проводить совместные консультации по польскому законопроекту для поиска компромисса.

Польский Сейм 26 января одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Законопроект запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает категорически против принятия этого закона. "Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост", - написал он в Facebook.

Поправки законопроекта также предусматривают уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду "бандеровской идеологии". МИД Украины высказал обеспокоенность из-за принятия этого документа. Мировое сообщество подвергло его критике как "отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев".