Польша потребовала от России немедленно освободить Гриба

Источник: Українські новини

Министерство иностранных дел Польши требует от России немедленного освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба, осужденного к 6 годам тюрьмы 22 марта.

Так, МИД Польши считает задержание Гриба в Беларуси "коварным похищением", а судебный процесс показательным и очередным проявлением агрессии.

Отмечается, что Польша категорически требует освобождения Павла Гриба и других бесправно удерживаемых Россией граждан Украины.

"Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других бесправно удерживаемых Россией граждан Украины, а до этого момента требуем обеспечить им надлежащую медицинскую помощь, в которой нуждаются, и возможности контактов с родными. Призываем также предоставить представителям украинских консульских служб доступ к посещению этих лиц", - говорится в сообщении.