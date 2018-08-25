Польша прекратила уголовное преследование председателя Украинского общества в Люблине, - МИД

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Польша прекратила уголовное преследование историка, председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Прекращение уголовного преследования известного историка и общественного деятеля Григория Куприяновича вызывает у меня очень смешанные чувства. То, что сделал Институт национальной памяти Польши, очень важно для него лично с человеческой точки зрения, и, собственно, это и есть победа здравого смысла как такового", - написал он.

При этом он отметил, что основа для дальнейших преследований, изменения в закон об Институте национальной памяти остаются, в связи с чем остается пространство для манипуляций и для атаки на свободу слова.

"Поэтому должны работать дальше. И на самом деле, это законодательство является очень плохим для всех. Но прежде всего для Польши и для поляков", - добавил министр.