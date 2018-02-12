Польша приняла Михаила Саакашвили по реадмиссии

В интервью телеканалу NewsOne, которое выложено на странице Саккашвили в сети Facebook, политик рассказал, как развивались события понедельника. По его словам, после задержания в ресторане в украинской столице, ему "скрутили руки, под дулами пистолетов и автоматов затолкнули в минибус", потом погрузили в вертолет, который долго летал вокруг Киева. После приземления в аэропорту Борисполь политика затолкали в частный самолет, который был, видимо, специально нанят, чтобы его перевезти. "Сейчас я нахожусь в Варшаве под защитой польского государства", - подчеркнул Саакашвили.

Политик не ответил на вопрос журналистов: собирается ли он вернуться на территорию Украины и каким образом намерен это сделать. Обращаясь к своим сторонникам, собравшимся у администрации президента Украины, он на украинском языке заявил: "Я с вами и я буду бороться до конца. До их конца и до нашей победы".

Выдворение Саакашвили уже прокомментировал известный европейский политик Карл Бильдт. "Лишение Саакашвили его единственного гражданства было нарушением его гражданских прав. Силовое выдворение его из страны - это еще хуже", - написал бывший глава МИД Швеции в своем Twitter.

Пошел на прорыв

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. 10 сентября того же года политику и его сторонникам удалось прорвать кордон украинских пограничников, перекрывших ему путь на контрольно-пропускном пункте "Шегини" на польско-украинской границе и проникнуть на территорию Украины. Позже украинские власти обвинили Саакашвили в подготовке госпереворота.