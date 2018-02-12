Польша приняла Михаила Саакашвили по реадмиссии
Источник: DW
Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и лидер украинской политической партии "Рух новых сил", который был в понедельник, 12 февраля, задержан в Киеве, доставлен на самолете в Варшаву. Как отмечается в сообщении погранслужбы Польши, политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины. Поскольку Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была воспринята положительно, указывается в документе.
Политик не ответил на вопрос журналистов: собирается ли он вернуться на территорию Украины и каким образом намерен это сделать. Обращаясь к своим сторонникам, собравшимся у администрации президента Украины, он на украинском языке заявил: "Я с вами и я буду бороться до конца. До их конца и до нашей победы".
Выдворение Саакашвили уже прокомментировал известный европейский политик Карл Бильдт. "Лишение Саакашвили его единственного гражданства было нарушением его гражданских прав. Силовое выдворение его из страны - это еще хуже", - написал бывший глава МИД Швеции в своем Twitter.
Пошел на прорыв
Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. 10 сентября того же года политику и его сторонникам удалось прорвать кордон украинских пограничников, перекрывших ему путь на контрольно-пропускном пункте "Шегини" на польско-украинской границе и проникнуть на территорию Украины. Позже украинские власти обвинили Саакашвили в подготовке госпереворота.