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23.12.2017

Польша призвала Россию вернуть своих представителей в СЦКК

Источник: Українські новини

Польша призывает Россию вернуть своих представителей в состав Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши.

Согласно заявлению, МИД Польши обеспокоен эскалацией вооруженного конфликта в Украине, которая подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Отмечается, что фактором, способствующим усилению напряженности, является вывод Россией ее представителей из СЦКК.

"Польша, которая имеет вторую по величине квоту среди стран ЕС в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, считает этот шаг еще одной попыткой ухудшить безопасность работы наблюдателей и еще больше ограничить их способность выполнять задачи на местах. Мы надеемся, что российская сторона примет решение незамедлительно вернуться в СЦКК", - сказано в нем.

Также Польша надеется на полное соблюдение режима тишины в зоне АТО, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) на заседании 20 декабря.

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