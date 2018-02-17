Польша разочарована итогами переговоров Розенко с вице-премьер-министром Польши

Миссию бундесвера в Ираке расширят на всю эту страну, сообщила министр обороны ФРГ. В борьбе против ИГ немецкие военнослужащие будут поддерживать и курдов, и власти в Багдаде.

Миротворческая миссия ООН может помочь стабилизировать ситуацию с безопасностью на Донбассе и вывести из региона тяжелые вооружения, считают в МИД Германии.

В проекте бюджета США на 2019 финансовый год отмечается, что запрашивается 24 млрд долларов для Пентагона на модернизацию и поддержание ядерной триады.

В 2018 году количество молодых пользователей Facebook снизится на 5,8 процента. Число активных юзеров Instagram и Snapchat наоборот растет.

Число заболевших норавирусом в поселке Олимпиады в Южной Корее выросло до 194. Об этом заявили организаторы Олимпиады.

Восемь стран НАТО в нынешнем году потратят на оборону не менее 2 процентов ВВП, заявил генсек альянса Столтенберг. К 2024 году число таких стран увеличится до 15.

На традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро люди попытались обратить внимание на проблемы страны костюмами

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины поставил завершение боевых действий в Украине в прямую зависимость от выбора Кремля.

В ролике штаб-квартира "яблочной" компании показана практически достроенной. Однако все еще продолжается строительство и озеленение территории.

Всего страны-доноры выделят на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в форме кредитов и инвестиций. Это, однако, в три раза меньше, чем просило правительство в Багдаде.

В Министерстве финансов США работают над новыми санкциями против Российской Федерации. Информация о них появится в самое ближайшее время.

Новое командование Объединенных сил для Атлантики создано специально для защиты морских линий связи между Северной Америкой и Европой.

Эминем выпустил клип на песню River, которая была записана совместно с британским музыкантом Эдом Шираном

Сегодня, 14 февраля, Кабинет министров Украины одобрил отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2017 году.

Еврокомиссия недавно представила стратегию расширения ЕС, предусматривающую прием в Евросоюз шести западно-балканских государств. Переговоры в Софии, однако, показали, что страны ЕС далеки от единодушия в данном вопросе.

Китай активно готовится встречать Новый год-2018 по Лунному календарю. Об этом стало известно из видео-трансляции в YouTube. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу и Харбин проводят различные световые шоу, чтобы приветствовать Лунный Новый год.

Президент Польши опротестовал положения с оборотами "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об ИНП

Ахмет и Мехмет Алтан, а также Назли Иличак признаны виновными в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. "Репортеры без границ" возмущены решением турецкого суда.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сговора между его предвыборной кампанией и Росией нет, так как Москва начала антиамериканскую кампанию еще в 2014 году

Трамп прокомментировал обвинения США против россиян во вмешательстве в выборы 2016 года

Директор больницы в Африне рассказал, что после того, как турецкая армия обстреляла один из поселков неподалеку от города, в госпиталь поступили 6 человек с симптомами удушья. В Анкаре отрицают применение ядовитого газа.

В заявлении отмечается, что отсутствие решения Украины по вопросу об отмене моратория на польские эксгумации на территории Украины означает серьезное падение доверия и нереализацию установленного Президентами обеих стран мандата на переговоры.

"Канцелярия Президента Республики Польша глубоко разочарована результатами переговоров между заместителями премьер-министров Украины и Польши", - сказано в нем.

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