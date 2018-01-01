Польша сменила Украину в Совбезе ООН

Источник: Корреспондент.net

С 1 января Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от стран Восточной Европы вместо Украины. Она будет членствовать в Совбезе ООН в течение двух лет.

Как отмечается, польская сторона будет участвовать в разговорах и решениях относительно важнейших вопросов мировой безопасности, однако реальное влияние ООН на эти дела с каждым годом все более ограниченно.

Кроме Польши, с 1 января в группе непостоянных членов пребывают, в частности, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар.

Польша становится непостоянным членом Совета Безопасности ООН в шестой раз. Предварительно она выполняла эту задачу в 1996-1997 годах.

Совбез ООН - один из важнейших органов, действующих при Организации Объединенных Наций. Занимается поддержанием мира, то есть на практике большинством проблем современного мира.

Речь идет и о вооруженных конфликтах, международной политике и о некоторых природных явлениях. Совет Безопасности имеет пять постоянных членов: Китай, Франция, РФ, США и Великобритания, а 10 непостоянных членов избираются на двухлетний срок.

СБ ООН решает важнейшие дела, связанные с миром в мире, и может применять санкции к государствам-членам. В последние годы они применялись против Сирии и Северной Кореи.

Однако на практике действия ООН очень ограниченны. Большинство резолюций имеют характер призыва уважать международный порядок, а более противоречивые действия часто блокируют постоянные члены ООН, имеющие право вето. В последние годы большинство резолюций по делу Сирии ветировала благосклонная к Дамаску Россия.