Польша выделила рекордную сумму на оборону

Источник: Корреспондент.net

Оборонный бюджет Польши в 2018 году является рекордным по объему.

По его словам, бюджет определен по формуле 2% ВВП и составляет 41 млрд 400 млн злотых (почти 10 млрд евро). При этом значительная часть фондов, которые остаются в распоряжении министра обороны (около 27%), составляют имущественные расходы. Среди них расходы на техническую модернизацию, которые в этом году увеличатся на 13,3%.

Большая часть бюджета (почти 32 млрд злотых) предназначена для обеспечения внешней безопасности и неприкосновенности границ.

Почти 3 млрд. злотых планируется выделить, в частности, на закупку военной формы, топлива и медицинского оборудования. Более 7 млрд. злотых, то есть 18,3%, предназначены на текущие расходы и образование.