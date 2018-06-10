Польский футболист ударом ноги спас журналистку

Источник: Корреспондент.net

Польский футболист, член национальной сборной Михаил Паздан спас журналистку, используя свои спортивные навыки.

Корреспондент брала интервью у Паздана, в этот момент на нее неожиданно начало падать съемочное оборудование.

Одним движением ноги футболист отбил стойку с освещением. Журналистка несколько секунд приходила в себя, после чего интервью продолжилось.

В соцетях оценили реакцию Паздана и заметили, что это хороший знак перед будущим чемпионатом мира в России.