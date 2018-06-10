10.06.2018
Польский футболист ударом ноги спас журналистку
Источник: Корреспондент.net
Польский футболист, член национальной сборной Михаил Паздан спас журналистку, используя свои спортивные навыки.
Корреспондент брала интервью у Паздана, в этот момент на нее неожиданно начало падать съемочное оборудование.
Одним движением ноги футболист отбил стойку с освещением. Журналистка несколько секунд приходила в себя, после чего интервью продолжилось.
В соцетях оценили реакцию Паздана и заметили, что это хороший знак перед будущим чемпионатом мира в России.
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