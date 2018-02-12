Польский премьер поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером

Источник: Українські новини

11 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма процитировал слова еврейского раввина, который поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером как крупнейших преступников против евреев.

Отмечается, что главной темой выступления главы Совета Министров Польши была история непростых взаимоотношений польского и еврейского народа на протяжении веков.

В этом контексте Матеуш Моравецкий, рассказывая о гонениях евреев в средние века, отметил, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.

Моравецкий в своем выступлении привел слова одного из раввинов, который во время недавней конференции в г.Торуни поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером. Моравецкий подчеркнул, как на определенные вещи можно смотреть с разных перспективы.

"Для наших соседей Хмельницкий - это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд гибели Речи Посполитой", - отметил глава польского правительства.

Польский премьер также рассказал историю об осаде Львова войсками Хмельницкого, во время которой горожане отказались, якобы, по требованию гетмана выдать ему мещан-евреев.