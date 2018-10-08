Польский журналист награжден Лейпцигской премией в области СМИ

Источник: DW

Польский журналист Томаш Пьонтек в понедельник, 8 октября, награжден премией "За свободу и будущее СМИ". Председатель правления Лейпцигского фонда поддержки СМИ Харальд Лангенфельд (Harald Langenfeld) обосновал выбор лауреата "бесстрашным и решительным" участием журналиста в деле свободы освещения событий в медиа.

"Несмотря на все более сложные условия для журналистов в Польше Томаш Пьонтек не позволил запугать себя угрозами в связи со своей расследовательской деятельностью", - подчеркнул директор фонда Штефан Зегер (Stephan Seeger). По данным международной правозащитной организацией "Репортеры без границ", критикующие польское правительство частные СМИ находятся под большим давлением.

Пьонтек заявил о намерении использовать премию для поддержки независимой журналистики - "не только своей и не только в Польше". Он призвал европейских политических деятелей не добиваться расположения тех политиков, "которые пришли к власти с помощью лжи и используют власть, чтобы подавить правду".

Премия в память о мирной революции в ГДР

Лейпцигская премия в области СМИ дотирована 30 тысячами евро и учреждена в 2001 году в память о мирной революции в Лейпциге осенью 1989 года. В этом году она была вручена в 18-й раз. В 2011 году ее получил российский журналист Олег Кашин.

В 2017 году Пьонтек опубликовал книгу о предположительных связях с Россией Антония Мачеревича, который в то время занимал пост министра обороны Польши. За публикацию книги, в основу которой легли статьи журналиста в газете Gazeta Wyborcza, "Репортеры без границ" назвали Пьонтека журналистом 2017 года. В январе 2018 года Мачеревич был отправлен в отставку.