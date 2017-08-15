15.08.2017
Полторак договорился о сотрудничестве с Польшей
Источник: КорреспонденТ.net
Украина и Польша обсуждают усиление военного сотрудничества. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook во вторник, 15 августа.
"Провел переговоры со своим польским коллегой господином Антони Мацаревичем... Рассмотрели вопрос об усилении сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Польши в сфере военно-технического сотрудничества, дальнейшего развития и обучения литовско-польско-украинской бригады", – отметил Полторак.
По его словам, Мацаревич подчеркнул, что новости о ситуации на Востоке Украины свидетельствуют о том, что Россия продолжает игнорировать Минские договоренности.
"Также он выразил обеспокоенность относительно опасности обострения ситуации, в связи с проведением учений "Запад 2017". Высоко оцениваю результаты данной встречи, которая в очередной раз доказывает, что Польша была, есть и будет стратегическим партнером для Украины", – подытожил Полторак.
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