Полторак назвал зарплаты военных с 1 января

Источник: Корреспондент.net

С 1 января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины будет увеличено. Об этом в субботу, 29 декабря, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно которому мы с 1 января 2019 года повышаем денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, в том числе Сухопутных войск", - сообщил глава оборонного ведомства во время рабочей поездки в Харьковскую область.

По словам министра, в 2019 году командир бригады, ранее получал 17 – 18 тысяч гривен, будет получать почти 26 тыс. грн. Командир батальона, вместо 14 тысяч будет получать 19 - 23 тысячи, а зарплата командира роты составит 16 тыс. грн, а не 12, которые ему начисляются сейчас.

"Денежное содержание украинских военнослужащих стабильно растет, и в следующем, 2019 году, военнослужащие военной службы по контракту будут получать более 10 тыс. гривен", - пообещал глава Минобороны, отметив, что минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тыс. грн.