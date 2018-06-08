Полторак в Брюсселе встретился с генсеком НАТО

Источник: Корреспондент.net

В пятницу, 8 июня в Брюсселе состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Во время встречи с Генсеком НАТО были определены необходимые практические шаги для восстановления эффективной работы комиссии Украина-НАТО на всех уровня. Важной была встреча с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где во время нашего разговора мы рассмотрели комплекс вопросов, связанных с системным улучшением нашего сотрудничества. Мы обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце", - сообщил Полторак.

Также министр сказал, что они согласовали общие позиции относительно возможного привлечения представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора в Украине.

Как отметил министр, на основе этого смотра Украина спланирует стратегические цели на период после 2020 года.