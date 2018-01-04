04.01.2018
Поляки стали в 2 раза чаще выбирать себе в жены украинских девушек
Источник: Українські новини
В Польше выросло в два раза количество браков, заключенных между гражданами этой страны и украинскими девушками.
На протяжении последних лет количество браков, заключенных между поляками и гражданами других стран, выросла на 37,8 % – с 3367 в 2015 году до 4662 в 2016 г.
"Прежде всего, наблюдается тенденция к росту количества браков поляков с украинками. Например, в 2011 году заключено 298 таких браков, в 2013 – 424, в 2015 – 573, а в 2016 – 782", – говорится в сообщении.
Поляки также стали чаще женится на россиянках (107 случаев в 2016 году) и белорусках (99 бракосочетаний).
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