Пользователи просят Порошенко не запрещать "Вконтакте": опубликованы петиции

Источник: Українські новини

Сразу несколько петиций об отмене запрета российских сервисов, в частности "Вконтакте", "Одноклассники" и Mail.ru появились на сайте Президента Украины в разделе электронных петиций, передают Українські Новини.

Обращения опубликованы сегодня, 16 мая, после обнародования указа Петра Порошенко о введение в действие решения СНБО о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

За полдня петиция "Отменить блокировку интернет-ресурса Вконтакте" набрала более 1000 подписей. Тем временем за похожую петицию "Отменить запрет на интернет-ресурс Вконтакте" проголосовали полсотни граждан.

Кроме того, петицию "Отменить блокирование "Одноклассники" и "ВКонтакте" а также Mail.ru" поддержали более 300 человек.

В то же время на сайте Президента сегодня появились обращения с призывом запретить российские интернет-ресурсы, а также соцсеть "Вконтакте". Стоит отметить, что проголосовавших за них оказалось значительно меньше.

Согласно порядку обращения с электронными петициями, она передается на рассмотрение Администрации после набора 25 тыс. подписей в ее поддержку.