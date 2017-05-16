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Пользователи просят Порошенко не запрещать "Вконтакте": опубликованы петиции

Источник: Українські новини

16.05.2017

Сразу несколько петиций об отмене запрета российских сервисов, в частности "Вконтакте", "Одноклассники" и Mail.ru появились на сайте Президента Украины в разделе электронных петиций, передают Українські Новини.

Обращения опубликованы сегодня, 16 мая, после обнародования указа Петра Порошенко о введение в действие решения СНБО о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

За полдня петиция "Отменить блокировку интернет-ресурса Вконтакте" набрала более 1000 подписей. Тем временем за похожую петицию "Отменить запрет на интернет-ресурс Вконтакте" проголосовали полсотни граждан.

Кроме того, петицию "Отменить блокирование "Одноклассники" и "ВКонтакте" а также Mail.ru" поддержали более 300 человек.

В то же время на сайте Президента сегодня появились обращения с призывом запретить российские интернет-ресурсы, а также соцсеть "Вконтакте". Стоит отметить, что проголосовавших за них оказалось значительно меньше.

Согласно порядку обращения с электронными петициями, она передается на рассмотрение Администрации после набора 25 тыс. подписей в ее поддержку.

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Президент Петр Порошенко своим указом вел санкции в отношении более 460 российских компаний и тысячи физлиц. Под запрет попали популярные российские соцсети – "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис Mail.ru, компании, предоставляющие антивирусное и бухгалтерское программное обеспечение и ряд телеканалов. Оказавшиеся под санкциями российские игроки рынка уже заявили, что их действия не угрожают информационной безопасности Украины. В то же время, украинские интернет-провайдеры говорят о невозможности выполнения решения властей и колоссальных затратах финансов и времени, которое оно за собой повлечет. Пострадают и сопутствующие сервисы и медиа, ориентирующиеся на аудиторию российских соцсетей. Для игроков рынка указ главы государства "прогремел как гром среди ясного неба". И не только для них. И представители профильных ассоциаций, и народные депутаты считают введение таких санкций недемократичными и сравнивают Украину с тоталитарными державами. О том, чем чреват для украинского рынка запрет властей и как он будет выполняться – в материале РБК-Украина.