Помпео обещает более жесткий курс в отношении России
Источник: DW
Кандидат на должность главы Госдепартамента США Майк Помпео на слушаниях в комитете по международным делам Сената в четверг, 12 апреля, выступил в поддержку жесткого курса администрации президента Трампа в отношении России. По словам Помпео, прошли времена, когда Россия могла действовать агрессивно благодаря слабой политике США. Российский президент Путин еще "не получил послание в полной мере", поэтому Помпео считает необходимым ввести больше санкций в отношении Москвы.
Говоря о конфликте в Сирии, Помпео упомянул, что и там Россия встретила достойного соперника: несколько недель назад была "убита пара сотен россиян". Речь идет, скорее всего, о российских бойцах так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые 7 февраля попали под удар сил международной коалиции во главе с США. Через несколько дней после этого МИД РФ признал наличие "нескольких десятков" раненых и погибших граждан России и стран СНГ, поехавших в Сирию "по своей воле и с разными целями".
Иран и КНДР
Кроме того, Помпео поддержал политику Трампа в отношении Ирана и Северной Кореи. "Действия Ирана в Сирии, Ираке и Ливане создают угрозу существования Израиля", - сказал он. А поддерживаемая Тегераном группировка "Хезболлах" угрожает безопасности США даже на собственной территории, считает политик. По мнению будущего госсекретаря США, Иран платит "слишком низкую цену" за свои опасные действия.
Говоря о КНДР, Помео заявил о необходимости не допустить, чтобы северокорейский правитель Ким Чен Ын был в состоянии угрожать США ядерным оружием. При этом он заметил, что никогда не выступал за смену режима в этой стране.