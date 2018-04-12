Помпео обещает более жесткий курс в отношении России

Говоря о "длинном списке" уже предпринятых мер, бывший директор ЦРУ указал на то, что Трамп в новой стратегии национальной безопасности правильно "определил Россию как опасность для нашей страны". "Мы реформируем нашу и так сильную армию, модернизируем силы ядерного сдерживания. Мы ввели жесткие санкции и выслали из США больше российских дипломатов и сотрудников спецслужб, чем за весь период после "холодной войны"", - сказал Помпео.

Говоря о конфликте в Сирии, Помпео упомянул, что и там Россия встретила достойного соперника: несколько недель назад была "убита пара сотен россиян". Речь идет, скорее всего, о российских бойцах так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые 7 февраля попали под удар сил международной коалиции во главе с США. Через несколько дней после этого МИД РФ признал наличие "нескольких десятков" раненых и погибших граждан России и стран СНГ, поехавших в Сирию "по своей воле и с разными целями".

Иран и КНДР

Кроме того, Помпео поддержал политику Трампа в отношении Ирана и Северной Кореи. "Действия Ирана в Сирии, Ираке и Ливане создают угрозу существования Израиля", - сказал он. А поддерживаемая Тегераном группировка "Хезболлах" угрожает безопасности США даже на собственной территории, считает политик. По мнению будущего госсекретаря США, Иран платит "слишком низкую цену" за свои опасные действия.

Говоря о КНДР, Помео заявил о необходимости не допустить, чтобы северокорейский правитель Ким Чен Ын был в состоянии угрожать США ядерным оружием. При этом он заметил, что никогда не выступал за смену режима в этой стране.