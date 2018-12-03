Помпео обсудит в Брюсселе ситуацию в Украине

В Украине вступили в силу новые правила растаможивания автомобилей, призванные ликвидировать такое понятие как "евробляхи". Однако далеко не все владельцы машин на иностранной регистрации готовы законно использовать свои машины.

Долг Газпрома перед Нафтогазом продолжает расти на 500 тысяч в день и уже достиг 2,7 млрд долларов.

На время военного положения пограничники будут более тщательно проверять въезжающих в страну граждан России.

На время военного положения пограничники будут более тщательно проверять въезжающих в страну граждан России.

Президент Петр Порошенко пообещал наложить ограничения на живущих в Украине россиян во время военного положения. Он заверил, что права украинских граждан ограничены не будут.

При этом, по альтернативным данным, лук подорожал на 40%

С начала года лук подорожал на 90%: топ-5 продуктов, выросших в цене

Активная фаза Евромайдана началась с силового разгона студентов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Власти заявляли, что хотели поставить елку, но после нападения силовиков количество протестующих увеличилось в разы.

В Украине задолженность за коммуслуги превысила 39 миллиардов. С начала года украинцы недоплатили более семи миллиардов.

Также глава государства заявил, что военное положение расширяет возможности ВС и всего сектора безопасности.

Президент напомнил, что каждая новая единица боевой техники - это весомый вклад в национальную обороноспособность.

Полиция на стационарных постах помогает водителям, но также призывают учитывать обстановку на дороге, прежде, чем выезжать.

В связи с военным положением, которое Киев ввел из-за конфликта с Россией в Керченском проливе, 3 декабря начнутся масштабные сборы украинских резервистов и военнообязанных.

Глава РФ до сих пор не ответил на запрос президента Украины на телефонные переговоры по захвату украинских кораблей в Черном море.

В Украине с 26 ноября официально растаможили лишь 74 автомобили на еврономерах. Сумма от растаможки этих авто составила 4,67 млн грн.

Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации.

В украинском МИДе считают, что международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал всему миру.

Паспорт Украины опустился с 24 на 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира - Global Passport Power Rank 2018.

Президент Украины считает, что НАТО должна расширить военно-морское присутствие в Черном море в ответ "агрессивные действия России". Глава МИД ФРГ Мас эту идею уже отверг.

Эстонские депутаты выразили поддержку Украине и ее праву защищать свои территориальную целостность и суверенитет.

Ожидается, что глава Госдепартамента США вновь поднимет вопрос "справедливого распределения" взносов на совместную оборону стран-членов Альянса. Кроме того, министры обсудят вопросы трансатлантической безопасности, а также операций НАТО и партнерских отношений, включая углубление отношений Альянса с Украиной и Грузией.

"Госсекретарь Помпео примет участие в регулярной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, где будет рассматриваться прогресс относительно выполнения повестки дня, согласованной главами государств и правительств НАТО на Брюссельском саммите в июле", - отметили в американском ведомстве.

Американский госсекретарь Майкл Помпео отправляется в Брюссель для участия в министерской встрече НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств. Как сообщили в Госдепе США, Помпео, в частности обсудит вопросы безопасности, взаимодействия НАТО и ситуацию вокруг Украины.

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