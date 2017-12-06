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06.12.2017

Поощрение для экономных. Монетизация субсидий

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

В октябре в Украине начался новый отопительный сезон. Семьи, которые получают субсидии, должны были получить автоматический перерасчет выплат, а наиболее экономные – даже премии. Со 2 ноября правительство начало выплачивать деньги за неиспользованные объемы субсидии в прошлом отопительном сезоне. Монетизация субсидий происходит в Украине впервые и должна стать толчком к новой системе оплаты субсидий «живыми» деньгами. Центр общественного мониторинга и контроля исследовал, что нужно знать об изменениях в системе субсидирования.

От экономии к заработку

По данным Министерства социальной политики, субсидии в Украине получают 7,4 млн семей. Фактически, на помощь от государства может рассчитывать любая украинская семья, если ее коммунальные расходы превышают 15% ежемесячного совокупного дохода. Это касается как владельцев квартир, так и тех, кто арендует жилье на основании договора найма. Например, если доход семьи составляет 7 тысяч грн в месяц, а коммунальные расходы около 2,5 тысяч, при оформлении субсидии семья будет платить за коммуналку всего 800 грн, остальные заплатит государство. Чтобы оформить субсидию, не нужно обращаться за справками в ЖЭК, горсвет или облгаз, необходимо лишь заполнить заявление и декларацию о доходах.

Общеизвестно, что субсидия рассчитывается, с учетом социальных норм на каждого человека, отдельно в отопительный сезон и отдельно в летний период. Однако мало кто знает, что экономное использование энергоносителей в пределах субсидии может быть финансово выгодным. В ноябре этого года 1,5 млн украинских семей, которые сэкономили на субсидиях прошлого отопительного сезона, получат денежную компенсацию. Скажем, если семья имела субсидию на 700 куб. м газа в месяц, а использовала 400-450 куб. м, разницу можно получить наличными. По информации министерства социальной политики, стоимость выплат за сэкономленные энергоресурсы составляет: до 135 гривен за 150 киловатт электричества, до 700 гривен за 100 куб. м газа. Всего в государственном бюджете на эти выплаты предусмотрено 1,2 млрд гривен. В Минсоцполитики отмечают, что информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать самостоятельно в платежке или обратиться к поставщику газа или электроэнергии.

Для того чтобы получить средства, экономные семьи должны иметь открытый счет в банке и подать заявление в управление социальной защиты. Те, кто успел подать заявление до первого ноября, получат выплаты за экономию в предыдущем отопительном сезоне уже до 15 числа этого месяца. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, пока это пилотный проект, который будет стимулировать население к экономии и в дальнейшем.

По словам экспертов, монетизация субсидий призвана не только стимулировать людей разумно потреблять газ и электричество, но и активно использовать энергоэффективные технологии. В частности, утеплять дома или менять лампочки на энергосберегающие.

«Монетизация субсидий – это способ поощрить людей экономить тепло. Если человек сэкономил – ему выплатят часть этих средств, чтобы он в дальнейшем совершенствовал энергопотребление в собственном доме, чтобы шаг за шагом и год за годом сокращать энергопотребление», – отметил президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область.

Три уровня монетизации

Попытка выплат субсидии деньгами реализуется в Украине впервые, однако может стать первым шагом к новому механизму выплат в целом. Международные эксперты уже давно отмечают, что украинское государство финансирует социальные расходы неадресно и несистемно. Поэтому министерство финансов разработало план поэтапного перехода на денежные расчеты по субсидиям. Первый этап будет включать монетизацию выплат на уровне предприятий-поставщиков услуг, второй – создание единого реестра субсидантов и их верификацию, а на третьем – потребители начнут получать субсидии в денежном эквиваленте.

«Монетизация субсидий на уровне потребителя позволяет ему сократить расходы и «слезть с иглы государственной поддержки». Мотивацией к расходованию средств именно на энергоэффективные мероприятия станет нестабильность украинских реалий и объемов социальных норм. Ведь сегодня ты субсидент – а завтра уже нет. Однажды модернизировав свое жилье, ты уменьшаешь счета и оплату надолго», – объясняет аналитик ОО «Украинский центр европейской политики» Дмитрий Науменко.

По словам заместителя министра финансов Сергея Марченко, сейчас Украина занимается только подготовкой к первому этапу. Механизм монетизации субсидий для предприятий будет запущен 1 января 2018 года. Целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты деньгами по субсидиям между государством и исполнителями услуг.

«Сегодня мы принимаем решение о переходе на новую систему оплаты субсидий «живыми» средствами за фактически потребленные услуги, а не на основании рассчитанных субсидий по социальным нормам. Это устранит все возможные злоупотребления при расчете по субсидиям», – отметил министр финансов Александр Данилюк в ходе заседания правительства 8 ноября.

По прогнозам экспертов, выплата субсидий наличными начнется не раньше, чем через 2-3 года. До этого необходимо наладить многие процессы: от создания единых реестров до упорядоченных систем расчета выплат. Однако главное, что страна наконец начала масштабные изменения в энергетическом секторе.

За последние годы Украина смогла на треть сократить потребление энергоресурсов. Но это не предел. Важно, чтобы люди убедились, – экономить выгодно. Утеплить дом к зиме, заменить старый газовый котел на более эффективный, установить счетчик на воду или отопление – это не только возможности экономить в будущем, а маленькие шаги к строительству энергоэффективного государства.

Монетизация Субсидии
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