26.11.2017
Попили чай и застрелились: в сети высмеяли странные подарки на венчание Прилепину от главаря ДНР
Источник: Апостроф
Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко подарил пистолет и самовар российскому писателю Захару Прилепину и его жене на церемонии венчания, которая прошла в Спасо-Преображенском соборе в Донецке.
Об этом сообщил российский журналист, сторонник сепаратистов Александр Коц.
Напомним, Прилепин занимает "должность" заместителя командира одного из батальонов боевиков "ДНР".
"Сначала гости подарили Прилепину АГС (автоматический гранатомет станковый). И вот Захарченко подарил жене Прилепина пистолет "Оплот" производства ДНР. А Захару - самовар. Чтоб он мог вечерами петь: "У самовара я и моя Маша", - отметил Коц.
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