Попили чай и застрелились: в сети высмеяли странные подарки на венчание Прилепину от главаря ДНР

Источник: Апостроф

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко подарил пистолет и самовар российскому писателю Захару Прилепину и его жене на церемонии венчания, которая прошла в Спасо-Преображенском соборе в Донецке.

Об этом сообщил российский журналист, сторонник сепаратистов Александр Коц.

Напомним, Прилепин занимает "должность" заместителя командира одного из батальонов боевиков "ДНР".

"Сначала гости подарили Прилепину АГС (автоматический гранатомет станковый). И вот Захарченко подарил жене Прилепина пистолет "Оплот" производства ДНР. А Захару - самовар. Чтоб он мог вечерами петь: "У самовара я и моя Маша", - отметил Коц.