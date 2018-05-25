Пора переосмыслить санкции против россиян - Лагард

Источник: Корреспондент.net

Санкции, которые были применены в отношении российских физических лиц, должны быть переосмыслены, время для этого уже назрело. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 25 мая.

"Переосмысление, которое необходимо действительно предпринять для того, чтобы прояснить ситуацию, уже назрело, и это касается также тех санкций, которые применялись относительно российских физических лиц", - сказала Лагард.

По ее словам, не понятна цель этих санкций - направлены ли они непосредственно на физических лиц, на их компании либо холдинги. "Это реальная проблема доверия, которого не существует. И это необходимо решать", - отметила Лагард.

Кроме того, она обратила внимание и на ситуацию с санкциями в отношении Ирана, которые были отменены. "Двусмысленность, которая прописана в национальной законодательной системе США, негативно повлияла на многие компании, которые здесь представлены. Даже когда США и их союзники приняли решение снять санкции с Ирана, многие компании, находящиеся здесь, не пошли заниматься бизнесом с Ираном", - сказала она.

"Юридическая и судебная системы США настолько непрозрачны, я имею в виду прежде всего подыгрывание коммерческим интересам США, что никто не проявлял интереса, даже несмотря на то, что санкции были сняты", - отметила Лагард.