Порошенко активизирует "Нормандский формат"

Источник: КорреспонденТ.net

Работа в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет активизирована в ближайшее время, заявил президент Украины Петр Порошенко после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы уверены в том, что точно также, как нет альтернативы Минскому процессу, так и "Нормандский формат" будет активно задействован в ближайшее время", - сказал по итогам официального визита в Германию в субботу.

Порошенко отметил, что на встрече с Меркель также была достигнута договоренность по поводу активной координации действий с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита "Большой семерки", где на Сицилии вопрос Украины будет стоять высоко на повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече "Большой двадцатки", - добавил глава государства.