Порошенко анонсировал подписание указа о разработке десятилетней программы укрепления статуса украинского языка

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко намерен подписать указ о разработке десятилетней программы укрепления статуса украинского языка. Об этом он сказал в ходе вручения национальной премии им. Тараса Шевченко.

"В ближайшее время подпишу указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления статуса родного украинского языка", - сказал он.

Он сообщил, что в последние месяцы получил много обращений с призывом объявить 2018 годом украинского языка, но не будет этого делать.

"Почему? Очевидно, года слишком мало, чтобы наверстать все то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык. А что мы в 2019 делать будем?.. Впереди - десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми", - сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что законодательные инициативы должны оставлять широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие.

Также он акцентировал на том, что власть не будет вмешиваться в частную сферу и никоим образом не будет регламентировать в ней язык межличностных коммуникаций.