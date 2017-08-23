Порошенко анонсировал телефонную конференцию в "нормандском формате" во вторник вечером

Источник: 112.ua

Петр Порошенко анонсировал телефонную конференцию в "нормандском формате" во вторник вечером. Об этом президент Украины сообщил в ходе визита в Луганскую область, который транслировал "112 Украина".

"Уже через 3,5 часа (в 21:30, - ред.) в Киеве у меня состоится телефонная конференция в "нормандском формате", где мы будем акцентировать внимание и по усилению вооруженной миссии ОБСЕ, и относительно введения миротворцев ООН, и об объявлении режима прекращения огня с 25 августа или с 1 сентября, чтобы дети смогли наконец пойти в школу", - сообщил президент Украины.