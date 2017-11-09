Порошенко анонсировал возобновление приватизации

Источник: Корреспондент.net

Украинская власть готова возобновить приватизацию. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил президент Петр Порошенко, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Глава государства подчеркнул, что власть готова возобновить приватизацию", - сообщает пресс-служба.

При этом президент очертил ближайшие приоритеты для продолжения реформ в Украине.

"Он отметил, что судебная реформа должна завершить всю систему борьбы с коррупцией. По словам главы государства, с внедрением пенсионной реформы представлена новая система, которая позволит людям получать справедливую пенсию", - сказано в сообщении.

Президент также отметил важность проведения медицинской реформы, которая, в том числе, позволит повысить уровень и улучшить качество медицинских услуг на селе.

Порошенко отметил, что бизнес-структуры признают усилия украинской власти по внедрению реформ. По его словам, недавнее исследование, проведенное Institutional Investor опросу менеджеров инвестиционных компаний, показало, что Украина является первой в списке путешествий в течение следующих 12 месяцев для текущих и потенциальных инвесторов.

Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's улучшает свой прогноз по Украине со стабильного до позитивного, ссылаясь на "достижения Украины в проведении структурных реформ".