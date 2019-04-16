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16.04.2019

Порошенко анонсировал встречу нормандской четверки

Источник: Корреспондент.net

Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" – Германии, Франции, Украины, России – может состояться в июне во время празднования даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии. 

По его словам уже в мае президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обратятся с такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину.

"Не исключаю – я впервые об этом говорю – на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир", – сказал Порошенко в эфире телеканала 112 Украина.

Порошенко добавил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "нормандского формата", в которых будет предусмотрен вывод войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении "голубых касок" ООН.

"Нам нужен настоящий мир, нам нужна настоящая деоккупация всех территорий, нам нужен контроль, в том числе и контроль международными силами Совета Безопасности ООН неконтролируемого участка украино-российской границы для того, чтобы не проходила инфильтрация на нашу территорию", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что после реализации компонента безопасности, можно будет приступать к местным выборам на Донбассе.

Ранее Берлин выступил за сохранение "нормандского формата", а также за сохранение роли Германии и Франции в качестве посредников во время переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "пустой тратой времени" возможную встречу в "нормандском формате". По его словам, "те, кто покровительствует украинскому режиму, должны заставить этот режим выполнять то, под чем этот самый режим подписывается".

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