Порошенко: Автокефалия – вопрос нацбезопасности

Источник: Корреспондент.net

Украина сейчас обрезает путы, привязывающие ее к России, и никогда не будет канонической территорией Русской православной церкви. Об этом сказал в субботу, 15 декабря, президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к участникам Объединительного собора в Киеве.

"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!... В ноябре этого года Священный синод Вселенского патриархата одобрил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве объединительного православного собора", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви – это вопрос украинской национальной безопасности.

"Это – вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи", – подчеркнул Порошенко.

Также он призывал иерархов договориться в ходе собора и выбрать предстоятеля, утвердить устав новой церкви.

"Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало все, что могло. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять устав и выбрать предстоятеля, а томос уже ждет его на Фанаре. Итак, все зависит от вашей способности договориться, услышать друг друга, услышать ради Украины", – сказал президент.

"Поэтому ради Господа и Украины примите самые умные взвешенные решения. Верю, что вы – правильные люди, в правильное время, в правильном месте. Желаю объединительному собору успешной работы", – резюмировал Порошенко.