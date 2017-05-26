Порошенко - Большой семерке: Не кормите крокодила

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко призвал страны Большой семерки сохранять санкции против России, сравнив ее с "крокодилом".

"История учит нас, что умиротворение приводит к еще большей агрессии. Чем больше вы будете кормить крокодила, тем больше ему будет нужно пищи", - написал он в статье, опубликованной изданием Politico в день проведения саммита G7 в Италии.

Президент отметил, что только с позиции силы можно защитить устойчивый мир и восстановить стабильность.

"G7 - клуб ведущих государств и мировых лидеров, из которого Россия была изгнана с позором - имеет возможность четко ответить агрессору. Нельзя допустить, чтобы Кремль смыл кровь со своих рук и убежал от ответственности за кражу Крыма и за то, что принес войну на Донбасс", - подчеркнул он.

По его словам, если Запад всерьез рассуждает о мире и мировом порядке, то нужно иметь в виду, что восстановление нормальных отношений с Москвой проходит через Киев.

"Россия должна выполнять Минские соглашения, особенно условия, касающиеся безопасности. Она должна вернуть Крым Украине и восстановить территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных границ.", - написал президент.

Порошенко также считает, что Москва открыто демонстрирует свою готовность нанести удар и Запад стоит перед выбором между реакцией с пропорциональным ответом или продолжением полумер.

"Западный мир должен предпринимать совместные действия и стоять вместе, чтобы защитить свои ценности и уважение к международному праву... Задержки и успокаивающие полумеры не только неэффективны, но и опасны", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Россия не прекратит свою агрессивную кампанию, если Запад не вынудит ее к этому.

"Новое поколение России гибридной войны набирает обороты. И его последствия распространяются за пределы Украины. Щупальца Кремля достигают горла ключевых центров Европы и ее заокеанских союзников", - добавил он.