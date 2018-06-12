Порошенко: Будем рады получать газ через TANAP

Источник: Корреспондент.net

Украина рассчитывает в будущем на поставки природного газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом сказал президент Петр Порошенко во время церемонии запуска TANAP в турецком городе Эскишехир во вторник, 12 июня.

"Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем рады диверсифицировать наши источники энергии и получать газ из TANAP через Болгарию и Румынию", – отметил Петр Порошенко.

По его словам, это еще одно доказательство, что Украина поддерживает экономически жизнеспособные европейские проекты по диверсификации поставок энергоресурсов.

Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку Турции и Азербайджана в дополнительных поставках энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами.

"Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а всего региона, связанный с украинской газотранспортной системой", – подчеркнул президент, пожелав успеха новому проекту.

По его мнению, TANAP – гарантия энергетической безопасности Азербайджана и Турции.