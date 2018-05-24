Порошенко будет на финале Лиги чемпионов - СМИ

Источник: Корреспондент.net

На финале Лиги чемпионов УЕФА 26 мая в Киеве будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.

"Приезжают иностранные лидеры, поэтому должен идти и президент", – объяснил один из источников, близкий к президенту.

В финальной игре турнира, которая пройдет на НСК Олимпийский, сыграют испанский Реал (Мадрид) и английский Ливерпуль.

Власти ожидают, что в столицу приедет около 100 тысяч гостей.