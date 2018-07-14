Порошенко: часть французских вертолетов пойдет ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с исполнительным директором Airbus Helicopters Брюно Ивеном заявил, что поставка вертолетов компании Airbus Helicopters может усилить операционные возможности сектора безопасности Украины. В связи с этим он предложил внести дополнения в соглашение, сообщает в субботу, 14 июля, пресс-служба президента.

В частности, Порошенко высказал ряд предложений к основному соглашению, подписание которого должно состояться через месяц. Он акцентировал внимание на потребностях ВСУ в вертолетах.

"Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", - отметил президент и добавил, что поручил внести уточнения по комплектации вертолетов для таких целей.

Также Порошенко заявил о потребностях в вертолетах для оказания медицинских услуг на селе, особенно в горной местности.

"Кроме указанных целей, которые заложены, которые могут выполнять вертолеты, нам очень нужно развитие сельской медицины в горных районах - Прикарпатье, Закарпатье и Львовской области. Также я думаю, что это будет учтено", - добавил он.

Отметим, соглашение с Францией о поддержке создания единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине было подписано 29 мая этого года в Париже. Согласно документу, французская сторона предоставит Украине кредит для закупки вертолетов и связанных с ними товаров, работ и услуг.