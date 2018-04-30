Порошенко дал старт операции объединенных сил в Донбассе

Источник: DW

Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о начале операции объединенных сил (ООС) по сдерживанию вооруженной агрессии России в Донбассе.

"Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан, - подчеркнул Порошенко. - Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины".

По распоряжению главы государства создается объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины. Кроме того, после начала ООС "на территории Донецкой и Луганской областей" начнет действовать особый порядок. Согласно документу, органам безопасности предоставляется ряд специальных полномочий, в частности, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов могут "в случае крайней необходимости" применять оружие и спецсредства в отношении правонарушителей.

Задачи выполнены

Порошенко напомнил, что формат антитеррористической операции позволил провести президентские и парламентские выборы в 2014 году. За четыре года в рамках АТО были выполнены все поставленные задачи.

При этом глава украинского государства отметил, что завершение данного режима не лишает Киев "возможности объявления АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях".

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак исключил военный сценарий возвращения неподконтрольных Киеву территорий: "Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территорий так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей", - заявил Полторак 5 апреля в интервью украинской газете "Правительственный курьер". Позднее министр заявлял, что на первом этапе военные будут заниматься стабилизацией ситуации. "Если ситуация будет усложняться или решат освобождать территорию - тогда, конечно, необходимо будет увеличивать и количество личного состава", - добавил Полторак.