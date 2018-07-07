Порошенко едет в Польшу открывать Мемориал памяти
Источник: Корреспондент.net
В воскресенье, 8 июля, президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Польшу.
Отмечается, что Порошенко посетит Польшу по приглашению украинской общины.
"Программой визита предусмотрено посещение села Сагрынь Люблинского воеводства, где президент откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году", - говорится в сообщении.
Также Порошенко встретится с представителями украинской общины Польши.
Кроме того, он посетит Волынскую область, где состоятся мероприятия по чествованию памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что завтра на Волынь приедет польский президент Анджей Дуда.