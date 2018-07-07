Порошенко едет в Польшу открывать Мемориал памяти

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 8 июля, президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Польшу.

Отмечается, что Порошенко посетит Польшу по приглашению украинской общины.

"Программой визита предусмотрено посещение села Сагрынь Люблинского воеводства, где президент откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году", - говорится в сообщении.

Также Порошенко встретится с представителями украинской общины Польши.

Кроме того, он посетит Волынскую область, где состоятся мероприятия по чествованию памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что завтра на Волынь приедет польский президент Анджей Дуда.