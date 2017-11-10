10.11.2017
Порошенко: Экономика растет невзирая на кризис
Источник: Корреспондент.net
Украина достигла экономического роста в условиях кризиса и торговой блокады. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе встречи с новоизбранными лидерами и депутатами объединенных территориальных общин, сообщается на официальном сайте главы государства.
"В условиях торговой блокады и экономического кризиса, когда пытались нас поставить на колени, мы обеспечили экономический рост и кардинальный рост", - заявил он.
Порошенко добавил, что для него большая честь быть президентом страны, которая демонстрирует такие достижения в условиях войны.
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